Tayland'da havai fişek deposunda patlama: 9 ölü, 115 yaralı

Tayland'ın güneyindeki Narathiwas eyaletinde bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi.
Yetkililer, patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdiğini, 115 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
115 yaralıdan çoğunun durumu kritik
Narathiwas Valisi Sanan Pongaksorn, patlamada 115 kişinin yaralandığını ve yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu söyledi.
Deponun çevresindeki 100 civarı konutun hasar gördüğünü belirten Sanan, buralarda yaşayan 500 ila 800 kişinin geçici olarak başka bir yere yerleştirileceğini belirtti.
Sanan, kazanın, depodaki inşaatta demir işlenirken kıvılcımların patlayıcılara sıçraması sonucu meydana gelmiş olabileceğini kaydetti.