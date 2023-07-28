Rusya'nın Rostov bölgesinde patlama: 10 yaralı

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog şehrine roket düştüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna sınırındaki Rostov'un Bölge Valisi Vasiliy Golubev, yazılı açıklamasında, Taganrog şehir merkezine bir roketin düştüğünü ve patlama olduğunu belirtti.

Patlamada ölen kimsenin olmadığını aktaran Golubev, 10 kişinin yaralandığını ifade etti. Golubev, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Rus basınındaki haberlerde de yaralı sayısının 10'dan fazla olduğu belirtiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı: Düşürülen Ukrayna füzesinin parçaları düştü

Sputnik'in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Taganrog’daki patlamanın sorumlusunun Ukrayna hükümeti olduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığı’nın söz konusu patlamaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Kiev rejimi Taganrod’daki meskun bir alana saldırı sistemi haline getirilmiş bir S-200 hava savunma sistemleriyle terör saldırısı düzenlemiştir. Ukrayna füzesi, Rusya hava savunma sistemleri tarafından fark edilip havadayken engellenmiştir. Düşürülen Ukrayna füzesinin parçaları Taganrog topraklarına düşmüştür.”