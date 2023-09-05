Taşımalı eğitim arttı: MEB'den 270 milyon TL'yi aşkın ihale

Geçen ay gerçekleştirilen taşımalı eğitim ihaleleri, taşımalı eğitimin Milli Eğitim Bakanalığı'nın bütçesine etkisini ortaya çıkarttı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin okula taşınması için gerçekleştirilen ihalelerin sözleşme bedelinin toplamı 250 milyon TL’yi aştı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 3 milyon 275 bin 458 olan köy okullarına kayıtlı öğrenci sayısı, bu yıl itibarıyla 609 bin 137’ye kadar geriledi. Yaşadığı yerde okul olmadığı için eğitime erişim imkânı olmayan öğrenciler, servislerle okullara taşınmak zorunda kalıyor. Yıllar itibarıyla giderek yaygınlaşan taşımalı eğitim, çok sayıda sorunu da beraberinde getiriyor. Yüksek servis ücretlerinin yanı sıra ölümlü ya da yaralanmalı çok sayıda okul servisi kazaları yaşanıyor.

Geçen ay 151 ihale gerçekleştirildi

Taşımalı eğitim kapsamındaki ilköğretim öğrencisi sayısı, geçen yılın sonunda 628 bin 4 oldu. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ortaöğretim kademesinde ise toplam 459 bin 429 öğrenci taşımalı eğitim kapsamına alındı. Ağustos ayında taşımalı eğitime yönelik gerçekleştirilen 151 ihale kapsamında toplam 271 milyon 894 bin 662 TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

Ağustos ayında taşımalı eğitim ihalesi kapsamında para harcayan bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve harcama tutarları şöyle sıralandı: