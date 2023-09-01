Okullarda yine 'kayıt parası' ısrarı: 40 bin lira istediler!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala çocuklarını devlet okullarına kayıt ettirmek isteyen veliler ''bağış'' adı altında ücret dayatmasına maruz kalıyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Ergene Vadisi İlkokulu’na çocuklarını kayıt ettirmek isteyen velilerden ''devir parası'' adı altında 40 bin lira ''bağış'' talep edildi.

Velilerin karşı karşıya kaldığı ''bağış'' dayatmasına karşı Çorlu Ali Paşa Semt Evi harekete geçti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada talepler sıralanarak, eğitimdeki tüccar zihniyetine karşı çağrı yapıldı.

'Devlet okulları kaderine terk edilmiş'

Ali Paşa Semt Evi’den yapılan açıklamada, emekçilerin ağırlaşan yaşam şartlarına dikkat çekilerek, “Asgari ücret ile geçinmeye çalışan emekçiler, fahiş kiralar, faturalar, hayat pahalılığı yetmezmiş gibi bir de en temel hakları için ödeme yapmak zorunda. Devlet okullarında eğitim, eşit ve parasız bir şekilde verilmesi gereken bir hak olmaktan çıkmış durumda. İdareciler, Bakanlığın okullara ödenek ayırmamasının arkasına sığınarak bu ücretleri talep ediyor. Evet, ülkemizde devlet okulları kaderine terk edilmiştir. Okulların tüm giderleri, velilerin omuzlarına yüklenmiştir” denildi.

'Kayıtlar ücret talep edilmeden yapılmalı'

Öğrenci kayıtlarının ücret talep edilmeden yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Çocuklarımızın geleceğinibu tüccar zihniyete teslim etmeye niyetimiz yok. Parasız ve bilimsel eğitim, çocuklarımızın en temel hakkıdır. Ergene Vadisi İlkokulu’nda çocuklarımızın kayıtları ücret talep edilmeden hemen yapılmalıdır. Okulların tüm giderleri için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçmelidir. Ali Paşa Semt Evi olarak Çorlu’da halkımıza sahip çıkacağız” sözlerine yer verildi.