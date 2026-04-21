Tasfiye edilen il yönetimi sayısı 8 oldu: MHP Bolu İl Teşkilatı'nı da feshetti

MHP'de Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası patlayan kriz sürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bolu İl Teşkilatı'nın feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu İl Teşkilatının, parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran'ın atandığını belirtti.

X hesabından açıklama yapan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran atanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifası, parti içindeki krizi gün yüzüne çıkarmış, ardından tasfiye hamleleri peşpeşe gelmişti. Bahçeli her ne kadar Yönter’in akademik çalışmaları nedeniyle istifa ettiğini açıklasa da gerçekler ve yaşananlar tam aksini gösteriyor.

Parti içinde ajan bulunduğunu söyledikten kısa süre sonra istifa eden Yönter’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ı hedef aldığı öne sürülmüştü.

Yönter, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında isminin sızıntılarla anılmasından Yıldız'ı sorumlu tutmuş ve Bahçeli ile görüşmesinin engellenmesini Yıldız'ın etkisine bağlamıştı.

Teşkilat fesihlerinin ardından istifa eden İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya paylaşımı da gündem olmuştu. Yönter, tasfiyelerin ardından “Allah bes baki heves” ve “Hırsla kalkan zararla oturur” mesajlarını paylaşmıştı. Yönter daha sonra sosyal medya hesabını da kapattı.