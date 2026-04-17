Muğla, Çanakkale ve Bilecik de eklendi: MHP tasfiye edilen il yönetimi sayısı 7 oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin Muğla, Çanakkale ve Bilecik İl Teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, fesih kararlarının, parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.

Söz konusu illerde yeni yönetimler belirlendi. Bilecik'te Talha Özkan, Muğla'da Emrah Oltulu, Çanakkale'de Salih Altınkaya il başkanı oldu.

Dört il teşkilatı feshedilmişti

MHP 6 Nisan'da İstanbul’daki tüm teşkilatların görevine son verildiğini bildirmiş, görevden alınan MHP İl Başkanı Sertel Selim, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrindeyiz" açıklamasını yapmıştı.

Dün de Kütahya, Kars ve Eskişehir İl Teşkilatlarının feshedildiği duyurulmuştu.

Saymaz: Üç il yönetimi daha tasfiye edilebilir

HalkTV yazarı İsmail Saymaz, görevden almaların devam edeceğini iddia ederek, "Sosyal medya paylaşımları nedeniyle takibe alınan diğer iller arasında Ardahan, Bingöl ve Gaziantep de yer alıyor" dedi.

'Partide ajan var' deyip, istifa etmişti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifası, parti içindeki krizi gün yüzüne çıkarmış, ardından tasfiye hamleleri peşpeşe gelmişti.

Bahçeli her ne kadar Yönter’in akademik çalışmaları nedeniyle istifa ettiğini açıklasa da gerçekler ve yaşananlar tam aksini gösteriyor.

Parti içinde ajan bulunduğunu söyledikten kısa süre sonra istifa eden Yönter’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ı hedef aldığı öne sürülmüştü.

Yönter, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında isminin sızıntılarla anılmasından Yıldız'ı sorumlu tutmuş ve Bahçeli ile görüşmesinin engellenmesini Yıldız'ın etkisine bağlamıştı.

Sosyal medya hesabını kapattı

Teşkilat fesihlerinin ardından istifa eden İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya paylaşımı da gündem olmuştu.

Yönter, dünkü tasfiyelerin ardından “Allah bes baki heves” ve “Hırsla kalkan zararla oturur” mesajlarını paylaşmıştı. Yönter'in bugün sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.