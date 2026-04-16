MHP, İstanbul'un ardından üç il teşkilatını daha feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Kütahya, Kars ve Eskişehir İl Teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, her iki kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.

Yalçın, MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker'in, Eskişehir'de Ayhan Sezer'in, Kars'ta ise Ali Okyay'ın getirildiğini açıkladı.

Kütahya il başkanı olarak Selçuk Alıç, Eskişehir il başkanı olarak ise İsmail Candemir görev yapıyordu.

İstanbul'da il ve ilçe teşkilatları feshedilmişti

MHP 6 Nisan'da İstanbul’daki tüm teşkilatların görevine son verildiğini bildirmiş, görevden alınan MHP İl Başkanı Sertel Selim, "Omuzlarımıza yüklenen Mukaddes görev İstanbul il Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrindeyiz" açıklamasını yapmıştı.

MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “MHP’ye sızan ajan, seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme, seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerine yer veren bir paylaşım yapmıştı. Yönter'in Bahçeli'nin danışmanı Eyyüp Yıldız'ı hedef aldığı iddia edilmişti.

Yönter'in paylaşımına MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Engin Akyüz'den destek gelmişti. Akyüz, "Cansa can, kansa kan sonuna kadar sorgulamadan sadece işaret et dümencilerin alayını ezmeyen şerefsizdir" yorumu yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter'in istifasına ilişkin olarak, "Akademisyen olarak varlığını sürdürecek" diye konuşmuştu.

Manidar paylaşım

Partideki görevden almalar sürerken, İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yönter, "Allah bes baki heves" ifadelerini kullandı.

Yönter, daha sonra da bir başka kullanıcının "Hırsla kalkan zararla oturur" ifadelerini paylaştı.