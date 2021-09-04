Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tekirdağ İl Örgütü, 6 kişinin yaşamını yitirdiği Ergene'deki tren kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Hiçbir yapısal hata yok, sürücü hatasından kaynaklanıyor" diyen Vali Aziz Yıldırım eleştirildi. TKP açıklamasında, "Vali hataya yol açan sömürü düzeninin kuralsızlığını örtmektedir. Taşeron şirketler şoförleri birden çok fabrikanın servisinde çalıştırıyor. Hızlı olunması için kurulan baskılar ise sık sık bu kazalara yol açıyor" dedi.
TKP Tekirdağ İl Örgütü'nün açıklaması şöyle:
"Kazaya dair Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım 'Sürücü hatasıdır' demiş. Vali hataya yol açan sömürü düzeninin kuralsızlığını örtmektedir. Taşeron şirketler şoförleri birden çok fabrikanın servisinde çalıştırıyor. Hızlı olunması için kurulan baskılar ise sık sık bu kazalara yol açıyor.
Bu soruna şoförlerin bir kısmının gerekli eğitimden geçmediği, araçlara dair herhangi bir periyodik bakımın yapılmadığı gerçeği eklenince bu kazalar artmaya devam ediyor. Vali bey ise tüm bunları görmezden gelerek sorunu basit bir 'şoför hatasına' bağlamak derdindedir.
Kazadan sorumlu bu düzendir. TKP Tekirdağ İl Örgütü olarak hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine baş sağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Bu cinayetin sorumlularının cezalandırılması için sürecin takipçisi olup mücadele edeceğiz."
Bu soruna şoförlerin bir kısmının gerekli eğitimden geçmediği, araçlara dair herhangi bir periyodik bakımın yapılmadığı gerçeği eklenince bu kazalar artmaya devam ediyor. Vali bey ise tüm bunları görmezden gelerek sorunu basit bir şoför hatasına bağlamak derdindedir.— TKP Tekirdağ (@TKPtekirdag) September 4, 2021