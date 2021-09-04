'Taşeron şirketler şoförleri birden çok fabrikanın servisinde çalıştırıyor'

Bu soruna şoförlerin bir kısmının gerekli eğitimden geçmediği, araçlara dair herhangi bir periyodik bakımın yapılmadığı gerçeği eklenince bu kazalar artmaya devam ediyor. Vali bey ise tüm bunları görmezden gelerek sorunu basit bir şoför hatasına bağlamak derdindedir.