Tren faciası sonrası Tekirdağ Valisi'nden açıklama

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesinde 6 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin açıklama yaptı.

Yıldırım, Çorlu Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde yaralıları ziyaretinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu kaza incelendiğinde görüyoruz ki sadece sürücü hatasından kaynaklanıyor. Çünkü orada bir hemzemin geçidi var, önemli bir giriş noktasıdır orası" dedi.

'Tamamen sürücü hatasına benziyor'

Yıldırım şöyle devam etti:

"Organize Sanayi Bölgemize geçen bir alan ve yolu kapatmamız mümkün değil. Günde 70 binin üzerinde insanın çalıştığı bir bölge orası, günde her gün en az 25 bin servis aracı girip çıkıyor oradan. Onun için burayı kapatmak mümkün değil. Gerek demir yolları, gerek diğer kurumlarımız bütün tedbirler alınmış durumda. Orada karşılıklı bariyerler var zaten videolarda görmüşsünüzdür. Işıklandırma sistemi var, sesli sistem var ve hepsi çalışıyor. Bütün araçlar duruyor, orada motosiklet var o duruyor. Fakat bu sürücü aceleci davranmış, sabırsız davranmış ve kapalı bariyeri es geçmek suretiyle gelen yük treninin önüne çıkıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Tamamen sürücü hatasına benziyor. Savcılık, adliye ve jandarmamız bunları inceliyor ve gereken hükmü vereceklerdir."

'Hiçbir yapısal hata yok'

Yıldırım, kazanın yaşandığı yerde incelemelerin devam ettiğini dile getirerek, "Tekrar değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmeler neticesinde yapısal hatalar var mı diye baktık, görebildiğimiz kadarıyla hiçbir yapısal hata yok. Sürücü hatasından kaynaklanıyor. İnşallah sürücülerimiz dikkat eder ve böyle elim kazalara sebebiyet vermezler" diye konuştu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bu sabah yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.