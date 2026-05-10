Tasarruf genelgesi AKP'li Erzurum belediyesini teğet geçti: Gümüş takılar, lüks saatler, tonlarca kuruyemiş...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile kamu kurumlarında ajanda ve takvim hediye edilmesi bile yasaklanmışken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yüksek maliyetli hediyelik eşya alımlarına devam etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, belediye bu yıl içerisinde misafirlere verilmek üzere 925 ayar 160 adet gümüş takı seti için toplam 12,5 milyon lira harcama yaptı.

Gümüş takıların yanı sıra, yerel ürünler ve kişisel aksesuarlar için de belediye bütçesinden yüklü ödemeler gerçekleştirildi. 200 adet oltu taşı tespih için 470 bin lira, 20 adet işlemeli kömürlü semaver takımına 148 bin lira ve 50 adet deri evrak çantasına 750 bin lira ödendi. Ayrıca 2025 yılı içerisinde 220 adet kol saati için 440 bin lira, 215 adet kemer, cüzdan ve çantadan oluşan setlere 1 milyon 961 bin 750 lira harcandı. 330 adet deri erkek cüzdanı, kemer ve kartlık seti için ise 742 bin 500 liralık fatura kesildi.

Başkanın misafirlerine milyonluk ikram faturası

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in makamına gelen misafirler için yapılan gıda ve ikram harcamaları da dikkat çeken boyutlara ulaştı. 22 Ocak'ta 150 kilogram karışık kuruyemiş, 180 kilogram dökme çikolata ve 80 adet 600 gramlık hediyelik çikolata alımı için 465 bin lira ödeme yapıldı. 3 Ekim 2025 tarihinde ise 215 adet özel kutu çikolata için 101 bin 113 lira harcandı. Makam misafirleri için 2025 yılından bu yana yapılan çikolata ve hediyelik kuruyemiş harcamalarının toplamda 1 milyon lirayı aştığı tespit edildi.

İkram kalemleri arasında yer alan yöresel ürünlerdeki artış da verilere yansıdı. 700 kilogram bal, ceviz içi, dut, köme ve pestil için bu yıl 348 bin lira ödenirken, geçen yılın harcamalarıyla birlikte bu kalemdeki toplam tutar 2 milyon 967 bin liraya ulaştı.