AKP'li vekilin ekibine 'rüşvet' suçlaması: SGK borcunu silme karşılığında 200 bin avro istemişler

AKP Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal’ın hem koruması hem de danışmanı olan İsmail Ertuğrul’un merkezinde olduğu bir rüşvet ağı iddiası Antalya'yı karıştırdı.

Nefes'te yer alan habere göre, İsmail Ertuğrul’un kardeşi olan Antalya SGK İl Müdür Yardımcısı Levent Ertuğrul, Naval Yatçılık firmasının kuruma olan 100 milyon liralık borç bilgisini sızdırdı. Bu bilgiyi alan milletvekili Çokal’ın avukatı Onur Bilge Özdemir’in, firma yetkilileriyle görüşerek borcun silinmesi karşılığında 200 bin avro talep ettiği öne sürüldü.

Şikayetçi olan müdür görevden uzaklaştırıldı

Rüşvet teklifini kabul etmeyen firma yöneticileri, durumu SGK’ya şikayet etti. Antalya SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, iddiaların araştırılması için Ankara’daki Teftiş Kurulu’ndan müfettiş talep etti. Ankara’dan gelen müfettişler kurum içinde incelemelere başlarken, skandalı ihbar eden İl Müdürü Mehmet Tanrıöver ani bir kararla açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.

Hakkındaki iddialara dair sessizliğini koruyan AKP'li Çokal ve avukatı Özdemir, konuya ilişkin soruları cevapsız bıraktı.

Antalya SGK’daki bu skandal, kurumun geçmişindeki benzer dosyaları da akıllara getirdi. 2025 yılında eski İl Müdürü Selim E., bir hastane sahibinden poşet içinde 90 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanmış ve tutuklanmıştı. Son olayda ismi geçen danışman İsmail Ertuğrul’un eşinin de Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Haberin odak noktasındaki Tuba Vural Çokal, 2018 yılında İYİP'ten milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti. 2020 yılında partisinden istifa ederek AKP’ye katılan Çokal, 2023 seçimlerinde de AKP listelerinden Antalya milletvekili olarak yeniden seçilmişti.