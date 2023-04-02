Tartıştığı eşini sırtından üç defa bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı

Samsun'un Kavak ilçesinde 46 yaşındaki Murat D, tartıştığı 32 yaşındaki eşi Yasemin D.'yi sırtından üç kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA'nın haberine göre; olay, 19 Mayıs Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Murat D. ile eşi Yasemin D. iddiaya göre ailevi nedenlerle tartışmaya başladı. Murat D, tartışma sırasında Yasemin D.'yi sırtından üç kez bıçaklayıp, 5 yaşındaki kızını da alarak olay yerinden kaçtı.

Kavak Devlet Hastanesi'ne ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yasemin D.'nin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Canik ilçesinde gözaltına alınan Murat D. ise ilk ifadesinde, "Eşim eşyaları kesiyordu. Ben de elinden bıçağı alıp, onu yaraladım" dedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.