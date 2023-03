İstanbul'da şüpheli kadın ölümü

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, bir evinin banyosunda ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



DHA'nın haberine göre; olay, Maslak'ta bulunan bir sitede geçen cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. 48 yaşındaki Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, eşi tarafından evlerinin banyosunda üçlü priz kablosu ile asılı halde bulundu. Eşi Can Van'ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Can Van, polise verdiği bilgide yurtdışından geldiğini ve eşini banyoda ölü olarak bulduğunu belirtti.



Polis ekipleri, ilk incelemelerinde olayı şüpheli buldu. Oya Van Yan Qi'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Oya Van Yan Qi'nin eşi Can Van ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.