Tartışma yaratmıştı: Özlem Zengin 'Kadınlar Yan Yana Geleceği Konuşuyor' konferansına katılmaktan vazgeçti

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, Ankara’da düzenlenen “Kadınlar Yan Yana Geleceği Konuşuyor” konferansının programında yer almayacağını son anda bildirdiği açıklandı.

Zengin’in, 1 Kasım Pazar günü “Barışın siyasal sorumluluğu, demokratik çözüm ve siyasi partiler” başlıklı oturumda konuşması planlanıyordu.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nde düzenlenen konferansta değişikliği katılımcılara sunucu Gözde Şeker duyurdu. Şeker, “Sayın Özlem Zengin son anda katılamayacağını belirtti bu programa” dedi.

Zengin’in programa katılamama gerekçesine ilişkin bilgi verilmezken, konferansa davet edilmesinin nedeni "iktidar temsilcisine soru sormak niyeti" olarak açıklandı.

Sunucu Şeker “Şüphelerimizi, tepkilerimizi direkt muhatabına iletmekti amacımız malum. Pek yüz yüze gelme imkânı bulamadığımız bir iktidarın temsilcisine soru sormak gibi bir niyetimiz vardı. Çıkış noktamız buydu” dedi.

Davetin konferansa katılan kadınların siyasi tutumlarını sorgulamak için gerekçe olamayacağını belirten Şeker “Buradaki kadınların hiçbirinin hak temelli herhangi bir konuda ne tarafta durduğunu kanıtlamak gibi bir borcu yok. Davetin sebebi sadece budur. Bu açıklamayı da yapmamız gerekiyordu, o yüzden sizlerle paylaşmak istedim” diye konuştu.

Zengin'den açıklama: 'LGBTİ başlıklarını gördük, katılmama kararı aldık'

T24'e konuşan Özlem Zengin konferansa katılmama kararının nedeninin konferanstaki "LGBTİ başlıkları" olduğunu söyledi.

Zengin şu ifadeleri kullandı:

Kadınlar Yan Yana Konferansı'na davet edildim. Terörsüz Türkiye bizim için önemli ve müstakil bir mesele. Bu daveti Genel Merkez'le de konuştum ve katılma kararı aldık. AKP kadınların da kurduğu bir parti. Biz de kadın hareketiyiz. Bu konferansa katılmayı önemli bulduk. Ancak LGBTİ başlıklarını gördük; partimizin politikası belli, bu bizim muhalefet ettiğimiz bir konu. Bu konunun da konuşulacağı bir konferansa katılıp katılmamayı yeniden değerlendirdik ve katılmama kararı aldık. Bunu da bir gün öncesinden Pervin Buldan'a ilettim."

Konferansın duyurulan programında, Zengin’in yanı sıra Yeni Partili Gökçe Gökçen’in de aynı oturumda konuşmacı olarak yer alacağı belirtilmişti. Barış, adalet, toplumsal cinsiyet, örgütlenme özgürlüğü ve demokrasi başlıklarının tartışıldığı konferansın programında Filiz Kerestecioğlu, Sebahat Tuncel, Fatma Bostan Ünsal ve Pervin Buldan da bulunuyordu.

KDK temsilcisinden 'Sosyalist Türkiye'ye inananlara çağrı

AKP’li Özlem Zengin’in konferansa davet edilmesi tepki çekerken, Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) Temsilcisi Damla Baytekin ise dün soL'da yayımlanan “Bir konferansın düşündürdükleri” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bugün başlayan bir konferansa dair haberleri göreniniz olmuştur: ‘Kadınlar Yan Yana Geleceği Konuşuyor Konferansı’. Adı çok ilgi çekici, hatta umut verici. Bir kadın olarak en çok da ben konuşmak isterim geleceği, yeni bir Türkiye'yi. Ama Türkiye'nin geleceğinde sosyalizmi gören bir kadın olarak o geleceği AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile konuşmam elbette mümkün olmaz. Peki ya görmeseydim? O zaman heyecanlanırdım bu konferanstan muhtemelen, hatta Özlem Zengin'in buraya katılmasını bir başarı olarak bile görebilirdim belki. Farklı seslerin bir arada olmasının öneminden, farklı da olsak bir araya gelerek ortak bir gelecek kurma arayışına dahil olmanın ne kadar güçlü ve önemli olduğundan, barış ve demokrasiden duyduğum heyecandan bahsederdim. Konferansı eleştiren yorumlarda "Güler Sabancı'yla konuşsaydınız geleceği" yazanlara kızardım içten içe. Yeri geldiğinde sermayedarlarla da konuşmak gerekebilir diye düşünürdüm belki.”

Baytekin sosyalist Türkiye’ye inananlara bir çağrıda bulunarak “İnanmayanları kendi yollarında bırakıp sizin gibi düşünenlerle birlikte yürümeye ne dersiniz?” ifadesini kullanmıştı.

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