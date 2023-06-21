Tarsus’ta çimento fabrikasına itiraz: Köylüler şirketin ÇED toplantısına izin vermedi

Nutri Gıda A.Ş tarafından Mersin'in Tarsus ilçesindeki 11 köyde yapılması planlanan "Çimento Fabrikası ve Hammadde Sahaları Projesi"nin Çevresel Değerlendirme Raporu (ÇED) katılım toplantısında halk projeye izin vermedi.

Yanıkkışla ve civar köylerde yaşayan yurttaşlar şirket yetkililerini “Çimento değil temiz hava istiyoruz”, “İstihdam değil hayat istiyoruz”, “Temiz çevre, temiz hava, sağlıklı yaşam hakkımızı istiyoruz” yazılı pankartlarla karşıladı.

Toplantının yapılacağı yer ve saatin önceden ilan edildiği ancak fiziki şartların sağlanmadığı toplantı, yetkililer tarafından oldu bittiye getirilerek tutanağa bağlanmak istendi. Yurttaşlar, köylerinde çimento fabrikası istemediklerini, ÇED toplantısını bu nedenle yaptırmadıklarını tutanak altına aldı.

Bölge sakinleri köylerini etkileyecek olan projeye itiraz gerekçeleri şöyle sıralandı:

"İlçemizin yedi mahallesinin bir grup kişi 30 yıl para kazanacak diye doğal yaşam ortamının yerle bir edilmesine karşıyız.

Bölge, geçimini tarım ve hayvancılıktan karşılamaktadır. Böylesi bir proje, hammadde üretimi sürecinden başlayarak son ürün olan çimento hammaddesi klinker üretimine kadar bütün aşamalarında sağlık açısından tüm canlıları, gıda zincirinin bozulması açısından ise tarımı etkilemektedir.

Proje yasaları ihlal ediyor

Proje dinamit patlatma, kazı sırasında toz oluşumu, yeraltı su kaynaklarının kullanılması açısından doğayı ve en nihayetinde oluşan toz açısından yanı başında olan orman ekosistemini geri dönülemez biçimde tehlikeye atacaktır.

Proje sahasında kil alınacak alanın bile üzerinde zeytinlikler bulunmaktadır. Bu yüzden proje mevcut yasaları ihlal etmektedir.

Akciğer kanseri vakalarının en büyük sebebi olan büyük çaptaki partiküler maddelerin çimento fabrikası bacalarında yüksek verimde tutulamadığı ve yayılmasının engellenemediği bir gerçekliktir. Bu durum, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) raporlarında da mevcuttur.

Yılda 104 defa dinamit

Hammadde üretimi sırasında yılda 104 defa dinamit patlatılacağı belirtilmiş. Hayvanlarımızın her gün dinamit patlatmanın yaratacağı sarsıntı ve gürültü ile strese girmesine karşıyız. Her gün evlerimizin dibinde acaba bugün kafamıza taş düşecek mi, diye korku ile yaşamak istemiyoruz.

Bu yedi mahallenin ve coğrafyanın sakinleri olarak, zeytinlerimizle, hayvanlarımızla, tarlalarımızla ve diğer doğal yaşam varlıklarımızla uyum içinde huzurlu bir hayat sürdürmek istiyoruz. Bu nedenle çimento klinker hammaddesi üretimine de, çimento üretim tesisine de hayır diyoruz. Bu itirazlarımızın virgülüne dahi dokunulmadan kayda geçirilmesini talep ediyoruz."