Karaburun Belediyesi'nden ahşap evlere dönük yıkım zorbalığı

İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi, ilçede bulunan ahşap evler hakkında "kaçak" ve "uygunsuz yapı" oldukları gerekçesiyle yıkım talimatı verdi.

Ahşap evlerde yaşayanlar, evlerini taşımak için süre istemelerine karşın, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın evlerin hemen yıkılmasında ısrarcı olarak zabıtaları ve yıkım ekibini görevlendirdiğini aktarıyor.

Ahşap evlerde yaşayanlar arasında Hatay Antakya'dan gelen depremzedeler de bulunuyor.

Bununla birlikte, Karaburun halkı, belediyenin sahil şeridindeki kaçak villaların yıkılması için hiçbir adım atmadığına da dikkat çekiyor.

Belediye Başkanı Erdoğan'ın talimatının ardından, bölge halkının saatlerce direnmesine karşın dün bir evin yıkıldığı öğrenildi. Yıkıma bugün de devam edileceği aktarıldı.

soL'a konuşan yıkım mağdurları, doğaya uyumlu olarak yapılan evlerin süre istemelerine karşın yıkılmaya başlanmasına dair tepkilerini dile getirdi.

Gerekçe 'ahşapları yıkmanın kolay olması'

Mağdurlardan biri şöyle konuştu:

"Belediye dün bir ahşap evi yıktı. Yıkılmaması için direniyorduk. Direnirken eşim fenalık geçirdi, başını yıkıntı duvara çarptı.

Yıkımı bayram sonrasına ertelediklerini söylemişlerdi, ama bu sabah yıkım ekibi geldi. Boşaltma emri verdiler. Evin inşaatında çimento, beton, bir şey yoktu. Kereste kazıkları üzerine konmuş bir ahşap evdi.

Bizler Karaburun'da dayanışma içinde olan insanlar olarak yardıma gittik. Saat 4'e kadar evi yıktırtmadık. Ancak eşim fenalaşıp baygınlık geçirdi. Ambulans geldi, hastaneye götürdü. Biz hastane yolundayken yıkım ekibi evi yıkmaya başladı. Bugün de bizim 18 metrekarelik evimizi yıkacaklar sabah saatlerinde.

Burada kaçak villalar var, onlara hiç dokunmuyorlar. Yıktıkları evin 500-700 metre ilerisindeler. Yolları dahi yapılmış.

Doğaya saygısı olan insanlar hiç beton olmadan küçük kulübeler yaptırmışlar, onlar yıkılıyor. Ama betondan yapılan villalara dokunmuyorlar. Gerekçeleri de ahşapları yıkmanın kolay olmasıymış, bugün öğrendik."

'Taşınmak için süre istedik, ısrarla hemen yıktılar'

Bir diğer mağdur ise şunları söyledi:

"Karaburun’da uzun süredir ahşap yapılarla ilgili belediyenin yıkım kararları var. Başka çarpık kaçak betonarme yapılar olmasına ve bunlar hakkında çok daha önce yıkım kararları olmasına rağmen, öncelikle bizim evlerimizi yıkmaya kalkıyorlar. Diğer 4-5 katlı villalar duruyor.

Biz de bir süre istedik. Mesela ben evimi taşıyabilecek durumdayım. Ama ısrarla gelip kepçeyle ahşap yapıyı üzerine vura vura çökerttiler. Biz ‘Yıkmayın, kendimiz boşaltalım evi’ dedik, ama Karaburun Belediye Başkanı, görevliler gönülsüz olmasına rağmen yıkma talimatı verdi. Görevliler, belediye başkanından ‘Yıkmadan, kepçe vurmadan’ gelmeyin diye talimat geldiğini söyledi. Karaburun’da birçok kişi bu anlamda çok mağdur durumda. Taşıyabileceğimiz evlerimizi illa kepçeyle yıkmak istiyor, laf anlatamıyoruz.

Evlerde Antakyalı depremzedeler de yaşıyor

Burada birçok vatandaş, Antakyalı depremzedeler var. Durumu dile getirmemize rağmen belediye başkanı İlkay Girgin Erdoğan, evi taşımamıza izin vermedi. Zabıtaları da, yıkım memurlarını da baskıya uğratarak o tahta evi kepçeyle parçalattırdı. Bugün de bizim evimize gelecekler.

Bunun yanında çarpık bir sürü yapı var burada, onlara bir şey yapılmıyor. Belli kişilere, zayıf halka olarak görülen kişilere gözdağı vermek için bizim evlerimiz yıkılıyor. Diğer yıkılması gereken yapıların da yıkılacağını düşünmüyorum. Belediye başkanı, kendi gücünü diğer insanlara göstermeye çalışıyor, onun için de bizi kullanıyor diye düşünüyorum.

Müteahhitlere, deniz kıyısı dibindeki kat kat evlere dokunmuyorlar. Bizim ahşap evlerimiz doğaya uyumlu. Zaten tarım yapıyoruz, tarım belgemiz de var."