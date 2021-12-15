Tarkan'dan sağlık emekçilerine destek: Yanınızdayım

Hekimler ve sağlık emekçileri yoksullaşmaya, ağır çalışma koşullarına, sağlığın piyasalaştırılmasına ve iktidarın çalışanlar arasındaki iş barışını bozmaya yönelik girişimlerine karşı bugün tüm yurtta grev yapıyor. Sağlık kuruluşlarında acil hizmetler dışında işler durduruluyor.

Sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık emekçilerine destek verdi.

"Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli,değerleri bilinmeli" diyen Tarkan, "Özellikle şu pandemi sürecinde onlara ne kadar ihtiyacımızın olduğunu,ne kadar önemli olduklarını bir kez daha anlamadık mı? O anlamayanlar da anlasın, oyalamayı bıraksın artık. Yanınızdayım" ifadelerini kullandı.