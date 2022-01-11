Tarkan'dan Enes Kara açıklaması ve çağrı: 'Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değil...'

Sanatçı Tarkan tarikat yurdunda yaşadığı baskılar nedeniye yaşamına son veren Enes Kara'yla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamasında ailelere seslenen Tarkan "asli görevimiz çocuklarımızı bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir'' dedi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde;
"Enes Kara'nın intihara sürüklenip hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam.
Ne yazık ki Enes Kara'nın durumunda olup korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde.
Ey analar babalar! İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun. Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun. Önceliğimiz onların mutluluğu olmalıdır. Yaşadıkları hayat onların hayatıdır. Çocuklarınız ne sizin malınızdır ne de size aittir. Onlar, biz anne babalar vesilesiyle dünyaya gelmiş özgür ruhlardır. Çocuklarınızın ışığını söndürmek yerine bırakın o ışıkla aydınlatsınlar yüreklerimizi.
Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir."
#EnesKara pic.twitter.com/El0zIS8iMA— Tarkan (@tarkan) January 11, 2022