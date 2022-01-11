Enes Kara'nın ölümü sonrası tarikat ve cemaat yurtları bir kez daha gündemde.
soL TV, Enes Kara'nın ölümü sonrası hazırladığı haberde 'Enes'in Katili Tarikatları Kim Koruyor?' sorusuna yanıt verdi.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Burcu Günüşen
Haber Merkezi
Enes'in katilini kim koruyor?
soL TV, Enes Kara'nın ölümü sonrası hazırladığı haberde 'Enes'in Katili Tarikatları Kim Koruyor?' sorusuna yanıt verdi.
Haber Merkezi
Enes Kara'nın ölümü sonrası tarikat ve cemaat yurtları bir kez daha gündemde.
soL TV, Enes Kara'nın ölümü sonrası hazırladığı haberde 'Enes'in Katili Tarikatları Kim Koruyor?' sorusuna yanıt verdi.