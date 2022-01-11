Enes'in katilini kim koruyor?

soL TV, Enes Kara'nın ölümü sonrası hazırladığı haberde 'Enes'in Katili Tarikatları Kim Koruyor?' sorusuna yanıt verdi.

Haber Merkezi

Enes Kara'nın ölümü sonrası tarikat ve cemaat yurtları bir kez daha gündemde.

soL TV, Enes Kara'nın ölümü sonrası hazırladığı haberde 'Enes'in Katili Tarikatları Kim Koruyor?' sorusuna yanıt verdi.

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Enes'in ardından Cemaat yurdunda kalan bir yurttaştan açık mektup: Her yanı gri buraların...