Tarkan'dan Akbelen direnişine destek: Doğayı rahat bırakın artık

Sanatçı Tarkan, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı çıktıkları için jandarmanın müdahalesine uğrayan köylülere destek vererek, doğa katliamına tepki gösterdi.

Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğayı rahat bırakın artık. Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları da üzmeyin" dedi.

Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"İklim krizi her gün daha şiddetlenirken, bize kırmızı alarmlar verirken, dünya her gün daha yaşanmaz bir yere dönüşürken rant için ormanlar kesilmeye devam ediliyor. Aklım almıyor.

Ne için? Para için. Doyun artık. Doğayı rahat bırakın artık. Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları da üzmeyin, mağdur etmeyin, duyun artık. #AkbeleneDokunma #DoğayaDokunma"