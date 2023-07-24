Akbelen Ormanı'na sabah baskını: Ağaç kıyımına direnenler gözaltına alındı

Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesi adımına karşı İkizköylülerin mücadelesi iki yıldır sürerken, bugün ormanda kesim için yıkım ekipleri sabah saatlerinde jandarma ve TOMA araçlarıyla birlikte baskın yaptı.

İkizköylülerin aktardığına göre, yıkım ekipleri sabah 5.30'ta birçok jandarma aracı ve TOMA'larla birlikte nöbet alanına geldi. Birçok noktada ormana giriş alanını tutan ekiplerin, köylüleri orman girişine almadığı ifade edildi.

Evlerin yanında da jandarma araçları var

İkizköylüler, ekiplerin ayrıca sinyal kesici uygulamasından dolayı telefonlarının ve internetlerinin çekmediğini ve direniş alanından kimseye ulaşamadıklarını bildirdi. Bununla birlikte, köylülerin evlerinin yanında da jandarma araçlarının beklediği belirtildi.

Direniş alanına avukatların geldiğini aktaran yurttaşlar, avukatların bilgi alma hakkının engellendiğini ve ellerindeki hukuki dayanaklarının yok sayıldığını kaydetti.

'Birlik olacağız'

İkizköy direnişinden Esra Işık, sabah baskınının ardından komşu köyler Karacahisar ve Çamköy'ün destek için alana geldiğini aktardı. Işık, "Yavaş yavaş toplanmaya başlıyoruz. Burada birlik olacağız. Daha önce sesimizi nasıl duyurduysak aynı şekilde duyurmaya çalışacağız" diye konuştu.

İkizköylülere biber gazlı müdahale: İki gözaltı

Halk kesim yapılan alana girmek için harekete geçti. Kolluk kuvvetleri ağaçların kesilmesine engel olmak isteyenlere biber gazıyla müdahale etti. Saldırılarını orman içerisinde sürdüren jandarma, avukat İsmail Hakkı Atal ve Muğla Çevre Platformu Eş Sözcüsü Fidan Eroğlu'nu gözaltına aldı.