Akbelen için mücadele sürüyor: 'Enerjimizi sönümlendirmeye çalışıyorlar, ama biz tetikteyiz'

Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesi adımına karşı İkizköylülerin mücadelesi sürüyor.

Ormanı Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) tahsis eden bakanlık kararına İkizköylüler karşı çıkıp dava açmışlardı.

En son tartışmalı bir üçüncü bilirkişi raporunun çıkmasının ardından, mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı. Akbelen Ormanı’nda 500'ü aşkın gündür nöbet tutan İkizköylüler, “bilimsellikten uzak” diyerek itiraz ettiği raporu hazırlayan bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İkizköylü yurttaşların, kararın kaldırılmasına yaptığı itiraz ise, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi tarafından dört gün önce reddedilmişti.

Son olarak, ormanları için 528 gündür nöbette olan İkizköylüler, şirketin ağaç kesimi için Akbelen Ormanı’na gireceği yönünde duyum aldıklarını ifade etti.

İkizköy direnişinden Esra Işık, şirketin kesim için yaptığı baskıyı ve hukuki süreçteki son durumu anlattı:

'Enerjimizi sönümlendirmeye çalışıyorlar, ama biz tetikteyiz'

Şirket çalışanlarından bu hafta kesime gelineceğine dair duyum aldık. Köyden bir teyzemize 'Çarşamba perşembe gibi kesime geleceğiz, buralar karışacak, mücadelenizde haklısınız, ama yapacak bir şey yok' gibi bir şeyler söylemişler.

Bu gerçekleşir mi henüz bilmiyoruz. Bu bir enerjimizi sönümlendirme girişimi de olabilir, ama biz şu an tetikteyiz. Zaten yürütmeyi durdurma kararını kaldırıldığı için her an girebilirler. Önümüzdeki süreç çok kritik.

'Mahkeme şirketin lehine hareket ediyor'

Işık, şu anki hukuki süreci şöyle anlattı:

"İzmir İl Bölge İdare Mahkemesi'nde özel bir heyet oluşturulmuş. İtirazımız bu özel heyet tarafından reddedildi.

Bu zaten planlanmış bir şey. Şirketin baskısı da sürüyor. İlk önce çok kötü bir bilirkişi raporu geldi. İkinci bilirkişi raporu ise bizim lehimizeydi. Dört bilirkişi bizim lehimize rapor hazırladı. Sonraki rapordaysa önceki rapordaki bilimsel veriler çürütülmeden 'Akbelen Ormanı kömür madeni için yok edilebilir' dendi. O da maden mühendislerinin raporuydu.

Yürütme durdurma kararının kaldırılması için başvuru yapmıştık. Durumun yeniden değerlendirilmesine karar verilmişti. Üçüncü keşifte bizim lehimize karar çıkmasını bekliyorduk, ama kesinlikle gözlerini kulaklarını kapadılar ve olanları görmezden gelecek bir şekilde rapor hazırladılar. İçindeki bilirkişiler de şaibeliydi biraz, uzmanlık alanının dışındaki kişiler yer aldı raporda. Bu raporu fırsat bilip yürütme durdurma kararını kaldırdılar. Tam da mücadelenin büyüdüğünü görünce bu kararı verdiler. Biz bu karara itiraz ettik, ancak İzmir İl Bölge İdare Mahkemesi bu itirazı reddetti.

'Dayanışmamız sürüyor'

Avukatlarımız, hem Hakimler ve Savcılar Kurulu'na hem Muğla ve İzmir'deki hakimlere durumu şikayet ettiler. Ancak yeni bir gelişme olana kadar yürütme durdurma kararı gelmeyecek gibi görünüyor. Şirket de zaten bunu bekliyordu, seçimlere kadar bu işi oldu bittiye getirmeye çalışıyor. Bize dönük baskılar var, ancak biz ekoloji örgütleriyle ve çevreci dostlarımızla dayanışma içindeyiz. Yalnız olmadığımızı biliyoruz. Ancak endişemiz devam ediyor, gecemizle gündüzümüzle kulağımız burada şu anda."