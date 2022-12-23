Akbelen Ormanı davasında İkizköylülerin yaptığı itiraza mahkemeden ret

Muğla’da İkizköylü yurttaşların, Akbelen Ormanı’nda genişletilmek istenen kömür madeni sahasıyla ilgili verilen ‘yürütmeyi durdurma’ kararının kaldırılmasına yaptığı itiraz, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi tarafından reddedildi.

Muğla 1. İdare Mahkemesi, ağustos ayında verdiği ‘yürütmeyi durdurma’ kararını üçüncü bilirkişi raporuna dayanarak 2 Aralık’ta kaldırdı. Bunun üzerine İkizköylü yurttaşlar, 9 Aralık’ta karara itiraz etti. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi, İkizköylü yurttaşların itirazını 19 Aralık’ta reddetti.

'Meşru hak ve ödevlerimizi sonuna kadar yürüteceğiz'

İkizköy Çevre Komitesi, bugün konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Davanın henüz bitmediği ve meşru hakların sonuna kadar yürütüleceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önünde sonunda bu haklı davayı kazanacağız. Bu arada oldu bittiye getirilip Akbelen Ormanı’na kesim için girilmesine izin vermeyeceğiz. Ormanların korunması görevini veren anayasal düzenlemelere, zeytinleri koruyan Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a dayanarak, meşru hak ve ödevlerimizi sonuna kadar yürüteceğiz. Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına yol açacak yasa değişikliğini engellemek için biz Ankara'ya Meclis'e kadar gittik. Halkın vekilleri ile teklifi geri çektirdik. Şimdi halkın tüm vekillerini, ormandan, zeytin dostu yaşamdan yana olan siyasi partileri, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve ekoloji hareketleri temsilcilerini, tüm yaşam savunucularını Akbelen'e bekliyoruz. Biz ‘bitti’ demeden mücadele bitmeyecek. Kazanana dek haklı direnişimiz devam edecek, hep birlikte Akbelen’e dört elle sarılma, savunma, koruma zamanı." (ANKA)