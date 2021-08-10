Tarkan: Akbelen Ormanı'nı terk etmiyoruz!

Sanatçı Tarkan 'Rahat bırakın doğayı artık. Uyanın artık!' diyerek Limak ve IC Holding'in Akbelen'de yaptığı çevre katliamına tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Tarkan Tevetoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Limak ve IC Holding'in Akbelen Ormanı'nda yaptığı çevre katliamına tepki gösterdi.

Sanatçı Tarkan, "Rant peşindeki doğa katliamcıları iklim krizinin uyarılarını ciddiye almıyor ve ormanlarımızı yok etmeye devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor. Rahat bırakın doğayı artık. Uyanın artık!" ifadeleriyle direnişe destek videosu ve imza kampanyası paylaştı.

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