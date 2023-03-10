Tarımda şirketler yararına düzenleme komisyondan geçti

Tarımsal üretime izin şartı getiren kanun değişikliği Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Meclis genel kurulunda görüşülecek yasaya göre Tarım Bakanlığı arz ve talep durumuna göre hangi yöredeki çiftçinin hangi tarımsal ürünü ne miktarda ekeceğini ilan edecek. Çiftçi bulunduğu bölgede ilan edilen ürün dışında hiçbir ürünü tarlasına ekemeyecek. Plan dışına çıkıp başka bir ürün eken çiftçi önce yazılı olarak uyarılacak. Uyarıya karşın 12 ay içinde plana uymayan çiftçi, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak. Çiftçi ikinci yılda da farklı ürün ekmeye devam ederse elde ettiğin ürünün yıllık brüt hasılasının yüzde 1'i ila 5'i oranında cezaya çarptırılacak.

Muhalefet itiraz etti

Sözcü'den Erdoğan'ın Süzer'in haberine göre düzenlemeyi eleştiren İYİP Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Sizin istediğinizi ekmedi diye çiftçiyi sopalayamazsınız” dedi. CHP ve HDP milletvekilleri de planlamanın cezayla değil teşvikle yapılasını önerdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, amaçlarının çiftçiyi cezalandırmak olmadığını söyledi. Ürün planlamasını iklim değişikliği, kuraklık ve nüfus artışı gibi bir dizi gelişmenin zorunlu hale getirdiğini belirten Gizligider, “Tarımda bir sürdürülebilirlik tehlikesi, ürünün sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması riski söz konusu. Artık üreticinin değil kâr etmesi hangi yıl hangi zararı edeceğinin hesaplandığı bir sürece geldik. Bizim bulabildiğimiz en iyi çözüm bu” dedi.

Sermaye ve tekeller için planlama

Tarımsal üretime izin şartının getirilmesi, AKP tarafından tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması ile gerekçelendiriliyor. Ancak planlamanın arz ve talep durumuna göre gerçekleştirileceğinin belirtilmesi ise üretim izinlerinin piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceği şeklinde yorumlanıyor. Söz konusu planlamanın tarım tekelleri için yapılacağı eleştirilerine yol açan düzenleme üreticiler tarafından da tepkiyle karşılanıyor.