Tarım ve turizm kentine 350 mermer ocağı ruhsatı

Adı kendine özgü portakalıyla özdeşleşen Antalya’nın Finike ilçesi, son yıllarda vahşi madenciliğin kıskacında zor günler yaşıyor. İlçe merkezini ve bereketli ovayı çevreleyen dağlık coğrafyada birbiri ardına açılan mermer ocakları tarımdan turizme, su kaynaklarından ormanlara yaşamı tehdit ediyor. Finike’nin Boldağ Mahallesi’nde yeni bir mermer ocağı açılması için arama izni verilmesi tepkiyle karşılandı. İlçede 350’den fazla taş ve mermer ocağı ruhsatı verildiğini belirten Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, “Finike'nin dağları madencilik adı altında delik deşik edilirken, milyonlarca yıllık doğa mirası da yok oluyor. 2019’da vermiş olduğumuz mücadele sonucu itiraz ve imza kampanyalarının etkisiyle iptal edilen ancak tekrar aynı mahallede gündeme gelen Boldağ mermer ocağı projesi için halkımıza tekrar destek ve imza çağrısında bulunuyoruz. İmza kampanyasına destek için vatandaşlarımızı Cumartesi Pazarı belediye standına bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Finike Ovası ve dağları tehdit altında

Binlerce yıldır önemli bir liman kenti olan Antalya’nın Finike ilçesi, adını dünyaya duyuran ünlü portakalın yetiştiği bereketli ovası, sedir ve ardıç ağaçlarıyla şenlenen ormanları ve 2013 yılında ÖÇK ilan edilerek koruma altına alınan denizaltı dağlarıyla geleceğe bırakılması gereken özel bir coğrafyaya sahip. Karasal alandaki zengin biyolojik çeşitlilik, denizin altında da sürüyor. Finike körfezine dökülen tatlı su kaynakları ve hareketli topografya bu zenginliği besliyor. Deniz ile dağların çevrelediği ovada oluşan mikro klima sayesinde Finike önemli bir tarımsal üretim merkezi. Finike ovasında ve kırsal yerleşimlerde üretilen portakal, nar ve çeşitli sebzeler önemli ihraç ürünleri arasında. Finike Yat limanı ise ilçenin kıyı turizmindeki en önemli mekânlarından biri.

Vahşi madencilik rantı 5 yıl önce kana bulandı

Ancak Finike’nin en değerli yanını oluşturan coğrafi avantajları son yıllarda ülke genelinde olduğu gibi burada da dezavantaja dönüştürülmeye başlandı. İlçedeki doğal taş rezervlerinin madenciliğe açılması, tarımın, turizmin ve madenciliğin bir arada olamayacağının kanıtı haline geldi. Yaklaşık 15 yıl boyunca bölgede açılan mermer ocakları, ilçe halkının ve yaşam savunucularının tepkisini çekiyor. Finike’de vahşi madenciliğe karşı hukuksal mücadele yürüten Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu’nun Mayıs 2017’de Kızılcık Yaylasındaki evlerinde vahşice öldürülmeleri, bölgedeki rantın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Madde bağımlısı bir kiralık katil tarafından işlenen ve Türkiye’yi şok eden bu çevre cinayetinde katil zanlısı Eylül 2017’de cezaevinde ‘intihar’ olduğu iddia edilen yöntemle yaşamını yitirirken azmettiriciler ise üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen halen adalet karşısına çıkarılamadı.

Adı huzurla anılan Finike'de halkın huzuru kaçtı

Antalya’nın en huzurlu ilçelerinden biri olarak bilinen Finike’de vahşi madenciliğin yarattığı bu huzursuzluk dağlardan ilçe merkezine yayılıyor. Adını ilçe merkezinin sırtını yasladığı dağdan alan Boldağ Mahallesi’nde Konya merkezli özel bir firmaya maden arama ruhsatı verilmesi de Finike’deki huzursuzluğu tırmandırdı. İlçede yeni mermer ocağı açılmasını istemeyen Finikeliler, henüz ‘arama ruhsatı’ aşamasında olan girişimin engellenmesini talep ediyor.

Belediye Başkanı Geyikçi: 350'den fazla ruhsat verildi

İlçede 350’den fazla taş ve mermer ocağı ruhsatı verildiğini belirten Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, “Finike'nin dağları madencilik adı altında delik deşik edilirken, milyonlarca yıllık doğa mirası da yok oluyor. 2019’da vermiş olduğumuz mücadele sonucu itiraz ve imza kampanyalarının etkisiyle iptal edilen ancak tekrar aynı mahallede gündeme gelen Boldağ mermer ocağı projesi için halkımıza tekrar destek ve imza çağrısında bulunuyoruz. İmza kampanyasına destek için vatandaşlarımızı Cumartesi Pazarı belediye standına bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Finike'de açılan mermer ocaklarından birisi

Finike halkı mermer ocaklarının kapatılmasını istiyor

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’nin çağrısının ardından önceki gün pazar yerinde kurulan imza standında ilçe halkı mermer ocağına karşı imza verdi. Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne iletilmek üzere imzaya açılan itiraz dilekçesinde, şu ifadelere yer veriliyor: “Antalya ili, Finike ilçesi, Boldağ Mahallesi sınırları dâhilinde Natural İç ve Dış Gıda Sanayi Limited Şirketi isimli şirketine verilen maden arama faaliyetlerinde bulunduğunu haricen öğrenmiş bulunmaktayız. Maden arama izni verilen sahanın ilçe merkezine, yerleşim yerlerine ve içme suyu deposunun çok yakınında olması ile birlikte endemik bitkiler yönünden zengin orman bitki örtüsünün, su havzalarının, tarımsal faaliyetlerin, turizm bölgesinin, yaban hayvanlarının yaşam sahasının içinde olması nedeniyle arama faaliyetlerinin ivedilikle durdurularak söz konusu maden arama faaliyetlerine ve varsa tüm maden arama ve işletme faaliyetlerine son verilmesi gerekmektedir.

'Sağlıklı bir çevrede yaşamak anayasal hak'

Arama faaliyetinde bulunan taş ocağının, bugüne kadar Finike ilçesinde faaliyet gösteren taş ocaklarının toz çıkarmadan çalışmadığı nazara alındığında İnsan sağlığına çok zarar vereceği de açıktır. Anayasanın 56. maddesinde yer alan ‘Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’ hükmü gereği anayasal hak olan çevre hakkımızın korunması gerektiği, Paris İklim Anlaşmasına ve çevre mevzuatına açıkça aykırılıklar nedeniyle söz konusu maden şirketinin veya varsa diğer maden şirketlerinin tüm arama veya işletme faaliyetlerinin telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkmadan durdurulmasına ve konu ile ilgili olarak tarafımıza ayrıntılı bilgi verilmesine, karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.”