Afyonkarahisar’da bir köy sele teslim oldu

Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok bölgede sel baskınları meydana geldi. İscehisar ilçesi Çalışlar Köyü’nde saat 18.00 sıralarında etkili olan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 3 saat boyunca devam eden sağanak yağmur ve dolu nedeniyle dereler taştı. Köy adeta sele teslim oldu.

Sel nedeniyle birçok küçükbaş hayvan telef olurken, Halil İbrahim Gün isimli çobanın ağılının duvarı sel nedeniyle yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kalan çobanın ayağı kırılarak yaralandı. Çökmenin ardındansa 50 koyun sel sularına kapılarak telef oldu. Sel sularına kapıldığı düşünülen Halil İbrahim Gün isimli çoban 112 ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle yıkılan ağıl duvarının altında bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köyde ayrıca birçok tarım aleti sele kapıldı. Öte yandan buğday, arpa, mısır, nohut gibi ekili alanlar tamamen sele teslim olurken salatalık tarlalarında ise yaklaşık 2 milyonluk hasar meydana geldi.

Sel nedeniyle kapanan Ankara-Afyonkarahisar karayolu 3 saatte açılabildi

İscehisar ilçesi Çalışlar Köyü'nde meydana gelen dolu ve sağanak yağmur nedeniyle sel suları Ankara yolunu trafiğe tamamen kapattı. Kilometrelerce uzunlukta oluşan araç kuyrukları nedeniyle binlerce araç 3 saat boyunca trafikte mahsur kaldı. (İHA)