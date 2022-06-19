'Balıkesir depreme ne kadar hazır?'

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir’de olası depremi bir kez daha gündeme getirdi.

Akademisyenlerin gereken uyarıları yaptığını ifade eden CHP’li Aytekin “her geçen gün Balıkesir için risk artıyor. Akademisyenler uyarılarını yapıyor, bizler konuyu gündeme getiriyoruz ama bu güzel şehrimiz için ne gibi tedbirler alınıyor, kamuoyunun da bunu bilmesi gerekiyor. Daha evvel söyledik, şehir hastanesi fay hattı üzerinde dedik. Kentimizde yaşanacak büyük depremde zeminde sıvılaşma riski de ortaya çıkacak ve bu durum bu şehrin felaketi olacak” dedi.

CHP’li Aytekin’in açıklaması şöyle:

“Ülkemiz gibi Balıkesir’imizin de büyük bir deprem gerçeği var. Beklenen Marmara Depremi’nden etkilenecek olmasının yanı sıra Balıkesir’imizden geçen faylar da ciddi yıkıma sebep olacak. Bu konu sıklıkla gündeme gelmesi gereken bir konu. Geçtiğimiz günlerde art arda Balıkesir merkezli yaşanan depremler halkımızı ciddi şekilde endişeye sevk etti.

Şehir merkezimizin kuzeyinden geçen iki fayın zeminin alüvyonlu olması sebebiyle yaratacağı büyük yıkımın faturası ağır olacak. Şehir Hastanesinin de yer aldığı bu hatta nüfus yoğunluğunun azaltılması akademisyenlerin raporlarına da yansımış durumda.

Jeoloji Mühendisleri Odası’nın 2021 yılında yayımladığı deprem hattındaki 18 ili kapsayan raporun Balıkesir kısmına göre Altıeylül, Karesi, Gönen, Manyas ve Edremit ilçe merkezleriyle buralara ait 28 mahalle büyük hasar görecek, şehrimiz hem sarsıntı hem yüzey faylanması sebebiyle ciddi hasar alacak bir il olarak ifade edilmektedir. 6.8 ile 7.2 arası yaşanması beklenen depreme karşı akademik odalar gerekli bilgilendirmeleri yapmıştır. Uzmanların bu uyarısına 18 ilden hiçbir kentin yöneticilerinden bir ses gelmemiş olması hele hele Balıkesir’den bir ses verilmemesi ise ciddi şekilde şaşırtıcı ve üzücüdür.

Depreme ilişkin, Balıkesir Valiliğimizin hassasiyetlerini biliyoruz, öncülük ettiği deprem farkındalık toplantılarını da görüyoruz. Yurttaşlar da durumun farkındalığını biliyor. Ancak olayın bütün boyutu masaya yatırılmıyor. Sonuca dökülmeyen toplantılar en verimsiz toplantılardır. Olası depremde toplanma alanlarını belirlemek, vatandaşa yardım etmek bizim acı bir şekilde öğrendiğimiz tecrübeler. Ama hiçbir soru ‘sesimi duyan var mı?’ sorusundaki kaygıyı tarif edemez. Dolayısıyla konut yoğunlaşmasının azaltılması gerekiyor. Diri fay hatlarının olduğu bölgelerde imarı durdurmak gerekiyor. Çanakkale Balıkesir Kıyı Bütünleşik Planı bu konuda bize bir fırsat sundu. Ancak bu master plan halinde tüm kent geneline yayılmalı. Yaşanan bu ekonomik darboğazda, bir de fiziki zararlara sebep olacak olası bir deprem, bizi çaresizliğe sürüklememeli.“