Muğla açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem

Marmaris'in yakınlarında bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Muğla'nın Marmaris ilçesinin açıklarında bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu, şiddetininse 3,9 richter olduğunu açıkladı.

Sarsıntı Marmaris'in çevre ilçelerinde de hissedildi.