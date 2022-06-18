Muğla'nın Marmaris ilçesinin açıklarında bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu, şiddetininse 3,9 richter olduğunu açıkladı.
Sarsıntı Marmaris'in çevre ilçelerinde de hissedildi.
Haber Merkezi
Erhan Nalçacı
Haber Merkezi
Muğla açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
Marmaris'in yakınlarında bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Muğla'nın Marmaris ilçesinin açıklarında bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu, şiddetininse 3,9 richter olduğunu açıkladı.
Sarsıntı Marmaris'in çevre ilçelerinde de hissedildi.