Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ürün yasağı kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzına ve gıda üretiminde kullanımına yasak getirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

"Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında, "delta-Damascone", "alpha-Damascone, "cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one", "trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one" ve "alpha-Damascenone" adlı aroma verici maddeler piyasaya arz edilmeyecek ve gıdaların üretiminde kullanılamayacak.

Bu maddeler ve bunlardan herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmeyecek.

Daha önce piyasaya arz edilmiş olan ve bu aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilecek. Bu geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli olmayacak.

Haber

Bilirkişiler: Ayaş’ta tarım alanının yapılaşmaya açılması kamu yararına aykırı