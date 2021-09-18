Bilirkişiler: Ayaş’ta tarım alanının yapılaşmaya açılması kamu yararına aykırı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ayaş Başbereket Mahallesi’nde tarım alanını yapılaşmaya açan, 118 ada 12, 13, 15, 16, 17, 89 parsellere ve yakın çevresinde yer alan tescil alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne dair Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/03/2020 tarih 334 sayılı kararının iptali için dava açmıştı.

Davada bilirkişi raporu sunuldu, bilirkişiler, Ankara 10. İdare Mahkemesi’ne sundukları raporda söz konusu plan değişikliğine ilişkin, dava konusu işlemin ilgili mevzuata, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş sundu. Başkent’te tarım alanlarını artırmayı hedeflediğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ise bilirkişi raporuna itiraz etmesi dikkat çekti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Tarım alanlarına ve güvenilir gıdaya büyük ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, plan değişiklikleriyle tarım alanları yapılaşmaya açılıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, AOÇ başta olmak üzere Başkent’in tüm tarım alanlarının Ankara’ya tekrar kazandırılması için mücadele ediyoruz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını savunmaya devam edeceğiz” dedi.