ODTÜ'de Mansur Yavaş'a protesto: Mansur yolun yol değil!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantı projesi kapsamında yaptığı ihaleye gelen tepkilerin ardından Mansur Yavaş bugün ODTÜ'de meslek örgütleri ve üniversite bileşenleriyle görüştü.

Melih Gökçek döneminde başlatılan yol projesinin devamı için ihaleye çıkan Mansur Yavaş'a görüşme sonrası öğrenciler tepki gösterdi.

ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde ODTÜ’lü öğrenciler, akademisyenler, mezunlar ve Yavaş arasında bugün yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Yavaş’ın toplantıdan çıkışı sırasında öğrenciler, "ODTÜ Burada Ranta Karşı Direniyor" sloganı attı.

'Üstten bakan bir tavır vardı, net bir cevap alamadık'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre öğrenciler, görüşmenin ardından toplantıda konuşulanların içeriğine dair açıklama yaptı. Yavaş’a “Yanımızda duracak mısınız” sorusu yönelttiklerini belirten öğrenciler, Yavaş’ın “O gün gelince göreceğiz” yanıtı verdiğini belirtti.

Belediye yetkililerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla yol için imzalanan protokole dair görüşme gerçekleştireceğini aktaran öğrenciler şunları söyledi:

“Genel olarak üstten bakan bir tavır vardı. Bize karşı, 'ellerinde hiçbir şey olmadığını ve hiçbir hukuki yola başvuramayacaklarını ve çok çaresiz olduklarını' söyleyip durdular. Onun dışında Mansur Yavaş'ın yanında olan daire başkanlarının da üslupları aynı şekilde, bütün taleplerimiz ortak olmasına rağmen çok sert bir üslup söz konusuydu. Bizim karşı çıkmalarımız sonucunda bize en son imar hareketliliğini, arazi hareketliliğini görebileceğimizi, belediyede bizi beklediklerini, bakanlıkla protokol iptali için tekrar görüşeceklerini söylediler. Buna rağmen net bir cevap alamadık. Mansur Yavaş kendisi gidip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla görüşeceğini söyledi. İmar planlarının açılacağını söyledi. Ancak kesin olarak ne bir uzlaşmaya varılabildi ne de somut bir cevap alabildik. En önemlisi 'yanımızda duracak mısınız' sorusunu defalarca kendisine yinelememize rağmen, 'O gün gelince göreceğiz' gibi dönemin politik iklimini yansıtan cevapta bulundu. 'Mansur yolun yol değil' diyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz.”