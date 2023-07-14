Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 9 üst düzey bürokrat görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bugün, genel müdürlüklerde üst düzey atama kararları aldığı belirtildi. ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye; 9 üst düzey bürokrat görevinden alındı, yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Görevden alınanlar arasında, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Durali Koçak da var. Koçak’ın görev döneminde, 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne pide ve lahmacun gibi gıdaların harçlarından numune alınmaması talimatı verilmişti. 6 Haziran’da Genel Müdür Yardımcısı Vekili Hüseyin Arap imzalı yazıda, “Pide, lahmacun, börek, mantı vb. üretilmek üzere hazırlanmış çiğ ürün harçlarında histolojik muayene ve kanatlı eti aranması programı kapsamında numune alınmaması hususunda, gereğini rica ederim” denilmişti.

Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü’ndü Genel Müdür Vekili Burhan Demirok, Genel Müdür Yardımcısı Vekili İsmail Cozoğlu görevden alındı. Genel Müdür Vekili olarak Osman Yıldız atandı. Abdullah Karabulut ve Mehmet Kilci ise Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görevlendirildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Durali Koçak ve müdür yardımcısı Selam Ayaz görevden alınarak yerine; genel müdür vekili olarak Ersin Dilber atandı. Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak Sezai Cibelek atandı.

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Vekili Ramazan Koçak görevden alındı. Yerine; Emre Gürçay, Melikşah Taşkın getirildi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı Vekili Ercan Türktemel görevden alındı, yerine İhsan Emiralioğlu atandı.

Rehberlik ve Teftiş Başkanı Recep Semiz görevden alındı. Semiz’in yerine vekaleten Yusuf Erkan Özçelik getirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Vekili Serkan Doğan yerine Ahmet Abdullah Antalyalı atandı.

Koçak’ın yerine Gıda Kontrol Genel Müdürü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber getirildi." (ANKA)