İddia: Merkez Bankası'nda görevden alınan Uzuner'in yerine gelecek isim belli oldu

Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, basın danışmanı Gizem Uzuner'i görevden almıştı. Bir kaynak Uzuner'i görevden alınma nedeninin kendisinden beklenen performansı Şahap Kavcıoğlu döneminde de gösterememiş olması olarak anlatmıştı.

10 Haber’de yer alan bilgilere göre, Hafize Gaye Erkan'a Dünya Gazetesi Haber Koordinatörü Kerim Ülker danışmanlık yapacak.

Uzuner, Kavcıoğlu’na şikayet edilmişti

Birçok banka genel müdürünün Uzuner’i Kavcıoğlu'na şikayet ettiği onun da yakın çevresine “Keşke asaletten atama yapmamış olsaydık” diye yakındığı belirtilmişti.

BDDK Başkanı olarak atanması sonrasında iletişim danışmanlığını yaptığı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden ayrılmasına ardından Merkez Bankası'nın iletişiminde kilit rol oynayan eski gazeteci Gökay Otyam da Kavcıoğlu’nun ekibine dahil olmuştu.

Bankacılık ve finans sektörüne hakim bir isim aranıyordu

Erkan, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı’na İdare Merkezi danışmanı eski gazeteci Fırat Bora Taş’ı atamıştı. Taş’ın iletişimi bir süre vekaletten yürüteceği açıklanmıştı.

Ayrıca Mehmet Şimşek'in 15 yıldır basın danışmanlığını yürüten Sibel Tokgöz'ün de Taş’a bir süre destek vereceği Uzuner'in yerine gazeteci kökenli birinin değil bankacılık ve finans sektörüne hakim teknik iletişimi yapabilecek bir ismin arandığı belirtilmişti.