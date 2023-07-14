İddia: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve PPK üyesi istifa etti

Ankara'nın değişim gösteren ekonomi politikalarının etkisiyle yönetim ve kadro değişiklikleri ile sık sık gündemde olan, son 5 yılda 5 başkan değiştiren Merkez Bankası'nda, birçok çalışan da çeşitli sebeplerle kurumdan ayrılıyor veya ayrılmak zorunda kalıyor.

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski bakanlardan Mehmet Şimşek’i Hazine ve Maliye Bakanı olarak ataması ve TCMB'nin başına Hafize Gaye Erkan’ın gelmesiyle birlikte ekonomi cephesinde yine bazı koltuklar değişmeye başladı.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu da sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı (TCMB) ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Emrah Şener’in istifa ettiğini öne sürdü.

TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti. — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) July 14, 2023

Kurumu fiilen yöneten iki kişiden biri

Söz konusu iddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Şener, Merkez Bankası’nı fiilen yöneten iki kişiden biri olarak görülüyordu.