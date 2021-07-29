Tarım ve Orman Bakanı: Yangınlarla ilgili çok yönlü soruşturma yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz" açıklamasını yapan Pakdemirli, "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Manavgat'ta yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Bölgede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor" dedi.