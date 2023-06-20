Tarım ve Orman Bakanı: Bir günlük yağış neredeyse 500 yıllık ortalamaların üzerine geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Dünya Bankası’yla ortaklaşa yürüttüğü “Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi” açılışını yaptı. Projenin açılışında iklim krizi ve son dönemde yoğun yağış miktarının olumsuz etkileri üzerinde duruldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bir yılda, bir ayda düşen yağış miktarı hatta bir günde düşen yağış miktarı neredeyse 500 yıllık ortalamaların bile üzerine geçmiş durumda. Bazı yerlerde bunun faydadan çok zarar getirdiğini söylemekten, daha doğrusu altını çizmek istiyorum." (ANKA)