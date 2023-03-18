Tarım sektöründe 24,2 milyar TL'lik hasar

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, yayınladığı 'Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'nda deprem felaketinin yol açtığı maddi zararları açıkladı. Depremler nedeniyle tarım sektörü de büyük zarar aldı.

'Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'na göre; tarım sektöründe meydana gelen hasarların toplamı ilk tespitlere göre 24,2 milyar TL (1,3 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Depremden zarar gören hayvanların telafisi için ise Tarımsal Destekleme Bütçesine 580,3 milyon TL (30,7 milyon dolar) ödenek tahsis edilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Hayvan yetiştiricilerine dağıtılmak üzere 2023 Mart ayı başına kadar alınmış ve önümüzdeki süreçte alınacak olan yem için 1 milyar TL (53 milyon dolar) ödenek ihtiyacı bulunduğu kaydedildi.

'Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'na göre; tarım sektöründe meydana gelen hasarların toplamı ilk tespitlere göre 24,2 milyar TL (1,3 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti. Depremden zarar gören hayvanların telafisi için ise Tarımsal Destekleme Bütçesine 580,3 milyon TL (30,7 milyon dolar) ödenek tahsis edilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Hayvan yetiştiricilerine dağıtılmak üzere 2023 Mart ayı başına kadar alınmış ve önümüzdeki süreçte alınacak olan yem için 1 milyar TL (53 milyon dolar) ödenek ihtiyacı bulunduğu kaydedildi. (AA)