TKP'den 18 Mart mesajı: Mücadele bugün hâlâ güncelliğini koruyor

TKP'nin 18 Mart açıklamasında, 'Anadolu insanının işgale karşı mücadelesini kimse hafife almasın. Emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı mücadele bugün hâlâ güncelliğini koruyor' denildi.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle bir bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Anadolu insanının işgale karşı mücadelesini kimse hafife almasın. Emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı mücadele bugün hâlâ güncelliğini koruyor" denildi.

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