TKP'den 18 Mart mesajı: Mücadele bugün hâlâ güncelliğini koruyor

Türkiye Komünist Partisi, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle bir bir mesaj yayınladı.
Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Anadolu insanının işgale karşı mücadelesini kimse hafife almasın. Emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı mücadele bugün hâlâ güncelliğini koruyor" denildi.
Anadolu insanının işgale karşı mücadelesini kimse hafife almasın.— TKP (@tkpninsesi) March 18, 2023
Emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı mücadele bugün hâlâ güncelliğini koruyor.#18MartÇanakkaleZaferi pic.twitter.com/S2SMM6ZejT