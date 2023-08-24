Tarım Kredi şirketleri faize battı

Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerine yönelik bağımsız denetim raporlarına göre, yedi şirketin 2023’ün ilk yarısındaki faiz gideri 172 milyon 936 bin 578 lira olarak gerçekleşti. BirGün’ün haberine göre, Şirketin altı aylık faiz gideri, 126 milyon 306 bin 354 lira olarak hesaplandı. Aynı şirket 2023’ün ilk yarısında 434,1 milyon lira zarar etmişti.

TK Market’in ardından 34 milyon 296 bin 236’lık faiz gideri ile Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi, ikinci sırada yer aldı. TK Market ve TK Tedarik’in yanı sıra kooperatif iştiraki diğer beş şirketin 2023’ün Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderleri ise şöyle sıralandı: