HÜDA-PAR: Festivallere harcanan paralar dul kadınlara dağıtılsın

Son dönemde gerici çıkışlarıyla gündem olan HÜDA-PAR bu sefer de eşinden boşanmış ya da eşi hayatını kaybetmiş kadınları gündemine aldı.

Bir süredir kamuoyunda tartışılan konser ve festival yasaklarını konu edinen Hüda-Par Van İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan, belediyelerin konserlere ya da festivallere harcadığı parayı "dul kadınlara" vermesini talep etti.

'Cumhurbaşkanı dindar nesil sözü verdi, unutmadık'

Hüda-Par Van İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan, Hüda-Par Van İl Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan dindar nesil yetiştireceğiz demişti. Bu sözü hiçbirimiz unutmadık. Maalesef buna rağmen belediyelerin gençleri dinden ve ahlaktan uzaklaştırabilecek her türlü etkinlik ve festivalleri niçin düzenlediklerini hala çözebilmiş değiliz" dedi.

Dindar nesil için çözüm: 'Festival paralarını dul kadınlara para verelim'

Belediyelerin ve Van özelinde kayyım belediyesinin festival ve konserlere harcadığı paraları eleştiren Faruk Tasan, yapılan icraatların "dindar nesil projesi"yle uyumsuz oluşuna dikkat çekerken çözüm önerisi olarak paraların "dul kadınlara" harcanmasını önerdi.

Tasan konuşmasında "Konserlere harcanacak parayı getirselerdi bana, 500 tane ya da 1000 tane yardım kolisi yapar, gider bazı mahallelerde yüzlerce dul kadın var onlara verirdik" sözlerine yer verdi.

Hüda-Par Van İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan

'Festivaller ahlaki çöküntüye sebep oluyor'

Yapılan festivallerden gelen turizm gelirlerini eleştiren Faruk Tasan "Festivaller ahlaki çöküntüye neden oluyor. Buradan gelecek gelirler için yapılanları milyon dolar harcasak telafi edemeyiz belki. Bu konserler nedeniyle gençlerimiz uyuşuyor. Uyuşuk bir gençlik ortaya çıktı. Yapılan etkinlikler kültür ve medeniyetimizle barışık olmayan şekilde yapılıyor. Paralar da buralara harcanıyor. Bunlar israftır" dedi.

Tasan'ın yaptığı konuşmada verdiği öneri Van'da gündem olurken eşinden boşanan ya da eşi hayatını kaybetmiş kadınları doğrudan "ihtiyaca muhtaç" ya da daha alt bir kategori olarak betimlemesi tepki çekti.

'Dul kadınlar sahiplenilmeli'

Hüda-Par daha önce de dul kadınların sahiplenilmesi başlığında gündem olmuştu. Parti programlarında yer alan "Vârisleri olmayan veya bulunamayan kişilerin bıraktığı miras, devlet hazinesine değil fakirlere bırakılmalı veya sadece fakir gençlerin evlendirilmesi, yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi ve yetimlerin bakımı gibi alanlarda kullanılmak üzere oluşturulacak bir fona devredilmelidir” ifadeleriyle eleştirilen partinin festivallere karşı çözüm önerisi akıllara benzer tartışmaları getirdi.