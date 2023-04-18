Tarım Kredi marketleri 'sabit fiyat' kampanyasını uzattı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, Nisan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyasının 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerimizde, ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlattığımız 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyasına vatandaşlarımızın göstermiş olduğu çok yoğun ilgiye karşılık olarak kampanyamızın 1 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Ramazan ayının coşku ve bereketinin sofralarımızda devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" denildi.