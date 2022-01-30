Tarım Kredi Kooperatifi'nin yeni genel müdürünün 'çoklu maaşları' ortaya çıktı

CHP'li milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü olan AKP'li bürokrat Hüseyin Aydın'ın aldığı maaşlarla elde ettiği toplam güncel aylık gelirini hesapladı. Buna göre Aydın'ın aylık geliri 136 bin 500 TL'yi buldu.

Yavuzyılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AK Partili bürokrat Hüseyin Aydın bu kez de Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü oldu.

Çoklu maaşları

Turkcell YK aylık ücreti:

56.000TL

Ziraat Katılım YK Başkanı aylık ücreti: 18.000TL

Tarım Kredi Genel Müd. aylık geliri: 62.500TL

Toplam güncel aylık geliri:

136.500TL"