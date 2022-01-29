Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 11 ayrı maaş alan Genel Müdürü görevden alındı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Genel Müdür Fahrettin Poyraz'ın görevinden alınmasına karar verdi. Birlik, Poyraz'ın yerine Hüseyin Aydın'ı atadı. Karar oy çokluğu ile alındı.

Görevden alınan Poyraz, 22-23 ve 24. dönemlerde AKP Bilecik Milletvekili olarak görev yapmıştı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi.

Göreve yeni getirilen Hüseyin Aydın ise Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nda genel müdürlük görevlerinde bulundu. Bankalar Birliği Başkanlığı yaptı.

Poyraz daha önce yüksek maaş iddiası ile tartışma konusu olmuştu. İddia edilen 180 bin TL'nin dörtte biri oranında maaş aldığını kaydeden Poyraz, ayrıca yönetim kurulu başkanı olduğu kurumlardan Gübretaş'tan 12 bin TL, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı'ndan da 5 bin 750 lira huzur hakkı aldığını açıklamıştı.

11 ayrı maaş alan Poyraz, huzur haklarıyla birlikte toplam 62 bin 500 lira maaş aldığını duyurmuştu.