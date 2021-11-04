Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde M.S. (35) idaresindeki minibüs, Nevşehir-Niğde karayolunda tarım işçilerini taşıyan G.T.’nin yönetimindeki traktöre çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada iki araç sürücüsü ve minibüste bulunan Ş.Ç. (28), G.Ç. (33), H.T. (29), H.T. (40) A.A. (38), M.T. (29), H.S. (31), E.G. (31), F.D. (40), H.S. (42), A.E. (39), Y.T. (32) ve G.Ç. (43) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)