Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde M.S. (35) idaresindeki minibüs, Nevşehir-Niğde karayolunda tarım işçilerini taşıyan G.T.’nin yönetimindeki traktöre çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada iki araç sürücüsü ve minibüste bulunan Ş.Ç. (28), G.Ç. (33), H.T. (29), H.T. (40) A.A. (38), M.T. (29), H.S. (31), E.G. (31), F.D. (40), H.S. (42), A.E. (39), Y.T. (32) ve G.Ç. (43) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Haber

Mevsimlik tarım işçilerinin hayat mücadelesi: 7 ayda en az 7 ölü, 120 yaralı