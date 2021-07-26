Mevsimlik tarım işçilerinin hayat mücadelesi: 7 ayda en az 7 ölü, 120 yaralı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2020 yılında iş cinayeti sonucu en az 2 bin 427, 2021 yılının ilk yarısında ise en az bin 155 işçinin yaşamını yitirdiğini, iş cinayetlerinde son yılların en yüksek rakamlarıyla karşılaşıldığını ve bu rakamların 2013 yılı iş cinayeti rakamlarının iki katına denk geldiğini belirtti.

En yüksek iş cinayeti rakamları ile karşılaşılan ilk 3 sektör sırasıyla tarım ve orman, inşaat ve yol, sağlık ve sosyal hizmetler iş kolları oldu.

2020 yılında yaşanan iş cinayetlerinin iş kollarına ve nedenlerine göre dağılımına bakıldığında 442 işçi (224 çiftçi-218 işçi) tarım ve orman, 355 işçi inşaat ve yol, 330 işçi ise sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda hayatını kaybetti. Yaşanan iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında ise ilk sırayı 741 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan Covid-19 alırken sırasıyla trafik ve servis kazası nedeniyle 388, ezilme ve göçük nedeniyle de 296 işçi hayatını kaybetti.

2021'in ilk yarısında azalma olmadı

2021 yılının ilk 6 aylık bölümünde en az bin 115 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Tarım-orman işkolunda 159, inşaat-yol işkolunda 150 işçi hayatını kaybederken, bunun yüzde 34’ünün Covid-19 sebepli ölümler olduğu görüldü.

2 ayda 24 işçi intihar etti

Gürer, 2021 yılı Haziran ayında en az 11, Mayıs ayında ise 13 emekçinin "borç ve işsizlik" nedenleriyle intihar etmesinin, işçilerin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazın somut göstergesi olduğunu belirtti.

7 mevsimlik tarım işçisi yaşamını yitirdi, 120 yaralı

Gürer, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin (İSİG) 2020 yılı ile 2021 yılının ilk yarısında ülkemizde yaşanan iş cinayetlerini yayımladığı rapora ve mevsimlik tarım işçilerinin 2021 yılında yaşadıkları trafik kazalarına dikkat çekti. Verilere yansıdığı üzere tarım-orman işkolunda yaşanan iş cinayetlerinin ciddi boyutlara ulaştığını da belirtti.

2021 yılının ilk 7 ayında yerel ve ulusal basına yansıyan 12 kazada 7 mevsimlik tarım işçisi yaşamını yitirirken 120 kişi de yaralandı. Sadece içinde bulunduğumuz Temmuz ayında 5 ayrı kazada 1 mevsimlik tarım işçisi yaşamını yitirdi, 59 işçi de yaralandı.

'1 milyona yakın mevsimlik tarım işçisi bulunuyor'

Gürer şöyle konuştu:

"Her hasat döneminde fındık, pamuk, domates, patates ve meyve bozumu gibi ürünlerin hasadı için şehirlerarası yolculuk yapan 1 milyona yakın mevsimlik tarım işçisi bulunmaktadır. Bu işçiler tarla ya da çiftliklerde olumsuz şartlarda çalışmakta olup sosyal güvenlik, sosyal dışlanma, ücret, sağlık, barınma ve eğitim gibi birçok sorunla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Ayrıca her yıl ekmek paralarını kazanmak için çeşitli şehirlere yolculuk yapan mevsimlik tarım işçileri geçirdikleri trafik kazalarıyla kamuoyunun gündemine sık sık gelmektedir.

Artık bu drama seyirci kalınmamalı, mevsimlik tarım işçileri trafik kazaları ve ölümlerle değil, sorunlarının çözümlerine yönelik atılacak adımlarla gündeme gelmeliler. Göstermelik genelgeler sorunlara çözüm olmadığı artık fark edilmelidir. Barınma ve taşınma koşullarının insanca yaşam şartları dikkate alınarak oluşturulması sağlanmalıdır."

Ulusal ve yerel basından derlenen bilgilere göre son 6 ay da tarım işçilerinin karıştığı trafik kazaları şöyle:

18 Şubat 2021: Mersin’e mevsimlik tarım işçisi olarak gidip memleketleri Van’a dönerken otobüs kazası sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

26 Şubat 2021: Hilvan’dan Urfa’ya gelen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün yan yatması sonucu 12 kişi yaralandı.

22 Nisan 2021: Konya'da tarım işçilerinin taşıyan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişide yaralandı.

05 Mayıs 2021: Osmaniye’de tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

19 Mayıs 2021: Sivas’ta mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı. 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

24 Mayıs 2021: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan hafif ticari aracın takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişide yaralandı.

28 Haziran 2021: İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında, traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 17 mevsimlik tarım işçisi yaralandı.

06 Temmuz 2021: Mersin'de, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonetin elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

10 Temmuz 2021: Malatya'nın Darende ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2021: Yozgat’ın Yerköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 mevsimlik tarım işçisi yaralandı.

15 Temmuz 2021: Afyonkarahisar’da mevsimlik tarım işçilerin taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

22 Temmuz 2021: Konya’nın Ereğli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atıp şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.