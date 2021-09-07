Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 5'i ağır 18 yaralı

Kayseri-Niğde karayolunun 65'inci kilometresindeki Karacabey mevkisinde saat 19.30 sıralarında kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Yakup İğdeci yönetimindeki 38 F 4985 plakalı TIR, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 46 PF 661 plakalı minibüse çarptı.

Kazanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 18 tarım işçisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.