Tarım işçilerini taşıyan minibüs eve çarptı: 15 yaralı

Adıyaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak evin duvarına çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Karavaiz köyünden Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Akkuyu köyüne pamuk toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Murat Işık idaresindeki minibüs kontrolden çıktı.

Minibüs köy içerisinde bulunan bir evin duvarına çarptı.

Akkuyu Köyünde meydana gelen kazada sürücü Murat Işık ile minibüste bulunan Fatma Koca (14), Timur Fırtına (20), Nuriye Fırtına (51), Bekir Bakır (20), Emel Işık (29), Seydi Vakkas Korkmaz, Meyrem Koca (41), Gülay Işık (43), Arife Karademir (30), Meyrem Işık (55) ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Besni Devlet Hastanesi ile Arabadan Devlet Hastanesine kaldırıldı. (İHA)

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