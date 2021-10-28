soL TV bugün İstanbul Yenikapı, Aksaray ve Tahtakale'de vatandaşlara "Cumhurbaşkanı adayınız kim?" diye soruldu.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
KonuşuYorum | Cumhurbaşkanı adayınız kim?
'KonuşuYorum' programında vatandaşlar 'Cumhurbaşkanı adayınız kim?' sorusunu yanıtladı.
Haber Merkezi
soL TV bugün İstanbul Yenikapı, Aksaray ve Tahtakale'de vatandaşlara "Cumhurbaşkanı adayınız kim?" diye soruldu.
soL TV'ye buradan abone olabilirsiniz.