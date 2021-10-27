soL TV, "KonuşuYorum" programında bugün vatandaşlara benzin ve motorine gelen zamları nasıl karşıladıkları soruldu.
"Zam bu halka zulum" diyen vatandaşlar hayat pahalılığına dikkat çekerek, "Alıdığımız eriyor" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Ağrı
KonuşuYorum | Vatandaş benzin ve motorine gelen zamları nasıl karşılıyor?
Yalnızca Ekim ayında benzine ve motorine 4'er kez zam geldi. soL TV mikrofonu vatandaşlara uzattı.
Haber Merkezi
soL TV, "KonuşuYorum" programında bugün vatandaşlara benzin ve motorine gelen zamları nasıl karşıladıkları soruldu.
"Zam bu halka zulum" diyen vatandaşlar hayat pahalılığına dikkat çekerek, "Alıdığımız eriyor" dedi.