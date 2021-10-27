KonuşuYorum | Vatandaş benzin ve motorine gelen zamları nasıl karşılıyor?

Yalnızca Ekim ayında benzine ve motorine 4'er kez zam geldi. soL TV mikrofonu vatandaşlara uzattı.

Haber Merkezi

soL TV, "KonuşuYorum" programında bugün vatandaşlara benzin ve motorine gelen zamları nasıl karşıladıkları soruldu.

"Zam bu halka zulum" diyen vatandaşlar hayat pahalılığına dikkat çekerek, "Alıdığımız eriyor" dedi.

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